Emrecan Terzi: 'Umarım golden sonraki performansım özür yerine geçmiştir'

Beşiktaş'ta bu sezon ilk kez 11'de görev alan genç oyuncu Emrecan Terzi, sahalarında Hatayspor'u 5-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



"UMARIM GOLDEN SONRAKİ PERFORMANSIM ÖZÜR YERİNE GEÇMİŞTİR"



Yaklaşık bir yıl sonra ilk kez forma giyen Emrecan, yaşadığı duyguları şu sözlerle anlattı: "Üçüncü sıraya çıktığımız için mutluyuz. Özellikle konuşmak istedim çünkü bir yıl sonra ilk maçıma çıktım. Gerçekten çok mutluyum. İlk 15-20 dakikada nerede olduğumun farkına varamadım. Hatayspor'un golü adeta beni uyandırdı. Artık bir şeyler yapmam gerektiğini o anda fark ettim. Umarım golden sonraki performansım özür yerine geçmiştir. İlk asistimi yaptığım için de ayrıca mutluyum." dedi.



"GÖZ GÖZE GELDİĞİM HERKES BANA DESTEK OLDU"



Genç oyuncu, maç içindeki hatasına rağmen takım arkadaşlarının desteğini hissettiğini belirterek, "Soyunma odasına girdiğimizde kimse bana yüklenmedi. Göz göze geldiğim herkes bana destek oldu. Onlar da kolay olmadığını biliyor. Masuaku yanıma geldi ve neler yapmam gerektiğini, oyuna devam etmem gerektiğini söyledi. Ole de, 'İlk maçına göre süper devam ediyorsun' dedi. Ben de ikinci yarıda bu desteklerine karşılık verdiğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.







