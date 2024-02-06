Emre Mor: 'Karagümrük, ikinci evim'

Fenerbahçe'den transfer döneminde Fatih Karagümrük'e kiralanan Emre Mor, Samsunspor maçının ardından konuştu.



Fenerbahçe'den Fatih Karagümrük'e transferi için konuşan 26 yaşındaki futbolcu, "Burayı tanıyorum, buradaki insanları tanıyorum. Burası benim ikinci evim. İkinci evime geldiğim için çok mutluyum. Takımın hedefleri için her şeyimi vereceğim." şeklinde konuştu.



Emre Mor, 2-1 kazandıkları Samsunspor maçı için, "Oyunun kontrolü bizdeydi. İkinci yarıda geriye düştük ama iyi bir reaksiyon vererek hak ettiğimiz galibiyeti aldık. Onları söyleyebilirim. Çok mutluyuz galibiyet için." dedi.



