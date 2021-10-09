Emma Raducanu grand slam şampiyonluğu sonrası çıktığı ilk maçı kaybetti

ABD Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşan Büyük Britanyalı tenisçi Emma Raducanu, Indian Wells Masters Turnuvası'ndaki ilk karşılaşmasında Aliaksandra Sasnovich tarafından elendi.



ABD'nin Indian Wells kentinde düzenlenen organizasyondaki tek kadınlar 2. tur mücadelesinde, ilk turu bay geçen dünya 22 numarası Raducanu ile klasmanın 100. basamağındaki Sasnovich karşılaştı.



Belaruslu Sasnovich, Wimbledon'da 4. tur oynayarak dikkatleri üzerine çeken, ABD Açık'ta ise şampiyon olarak büyük bir sürprize imza atan 18 yaşındaki Raducanu'yu 2-0 (6-2, 6-4) mağlup etti.



- Cem İlkel ilk turda elendi



Milli tenisçi Cem İlkel, ana tabloya elemelerden yükseldiği Indian Wells'in ilk turunda ev sahibi ülkeden Jenson Brooksby'ın karşısına çıktı.



Erkekler dünya sıralamasının 179. basamağındaki Cem, klasmanın 79. sırasındaki Brooksby'a 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenildi.



