Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid, takımın sağlık ekibinin zaman zaman ağırdan almasına dair taleplerine artık umursamazlık göstermemesi gerektiğini söyledi.



Embiid, 76ers'ın sağlık ekibinin bu sezon ara sıra istediğinden daha fazla gevşemesini söyleyeceğini bildiğini ve bu mesajı beğenmese bile, playofflarda sağlıklı kalma hedefine ulaşmak adına yapılması gereken doğru şeyin bu olduğunu anladığını belirtti:



"Zor olacak. Bana yumruk atmak, tokat atmak veya sahaya çıkmamam için eşyalarımı alıkoymak zorunda kalacaklarını biliyorlar.



Belki kızarım veya küfür ederim ama bence bu da bir ilişki biçimi. Yıllardır birlikte çalışıyoruz. Şimdi büyük resme bakıyorum ve onları her zaman dinlemişimdir fakat artık bunu daha da sıkça yapmam gerekiyor.



Durumu biliyorlar. Beni tanıyorlar. Zaten birçok şeyi başarmış bulunuyorum. Eksik olan tek bir şey var ve onlar da benim tek önemsediğim şeyin bu olduğunun farkındalar (şampiyonluk)."



Embiid, geçen sezonun büyük bir bölümünü dizindeki sakatlık nedeniyle kaçırmış, ardından Ağustos ortasında ABD Milli Takımı ile ekibin üst üste beşinci Olimpiyat altın madalyasını kazanmasına yardımcı olmuştu.



