Philadelphia 76ers genel menajeri Elton Brand, Atlanta Hawks'ın basketbol operasyonları başkanlığı pozisyonu için adaylığını geri çekti.



The Stein Line'dan Jake Fischer'ın haberine göre, Brand, Hawks organizasyonundaki güçlü ilişkilerine rağmen bu görevi üstlenmeme kararı aldı.



2016'da NBA kariyerini noktaladıktan sonra 76ers organizasyonuna katılan Brand, 2018 yılında Bryan Colangelo'nun ayrılığıyla genel menajer pozisyonuna getirilmişti. O tarihten bu yana Daryl Morey'nin altında görev yapmaya devam etti.



Atlanta Hawks, genel menajerliğe Onsi Saleh'i getirdikten sonra organizasyonun başına geçecek yeni bir yönetici arayışına devam ediyor.



