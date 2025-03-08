Eljif Elmas'ın golü Torino'ya yetmedi

İtalya Serie A'nın 28. hafta maçında Torino, deplasmanda Parma ile 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Eljif Elmas'ın golü Torino'ya yetmedi
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08 Mart 2025 18:58

İtalya Serie A'nın 28. hafta maçında Torino, Parma'ya konuk oldu.

Ennio Tardini Stadyumu'ndaki mücadele 2-2'lik skorla berabere bitti.

Torino'nun gollerini 19. dakikada Eljif Elmas ile 72.dakikada Che Adams kaydetti.

Parma'nın gollerini ise 60 ve 82. dakikada Mateo Pellegrino attı.

Bu galibiyetin ardından Torino, puanını 35'ye yükseltti. Parma, 24 puana yükseldi.

İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Torino, Empoli'yi konuk edecek. Parma, Monza deplasmanına gidecek.


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