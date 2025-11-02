El Bilal Toure'den derbide tarihi gol!

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide bir ilk yaşandı.
Beşiktaş, karşıaşmanın 5. dakikasında El Bilal Toure ile 1-0 öne geçti. Toure, Beşiktaş - Fenerbahçe derbilerinde gol atan ilk Malili futbolcu oldu. 24 yaşındaki futbolcu, kariyerinin ilk kafa golünü attı.
Öte yandan bu gol, Beşiktaş'ın iç sahada Fenerbahçe'ye karşı attığı en erken ikinci gol oldu.
