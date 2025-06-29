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Ekrem Memnun: "Türk kadın basketbolu için mutluyum."

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Başantrenörü Ekrem Memnun, Litvanya zaferi sonrası açıklamalarda bulundu.

calendar 29 Haziran 2025 16:28
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ekrem Memnun: 'Türk kadın basketbolu için mutluyum.'
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2025 FIBA Avrupa Şampiyonası klasman maçında Litvanya'yı 99-87 yenerek 2026 FIBA Dünya Kupası elemelerine katılma hakkı kazanan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Ekrem Memnun, hedeflerine ulaştıklarını belirterek oyuncuların çabalarının karşılıksız kalmamasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından Barış ve Dostluk Salonu'nda açıklamada bulunan Ekrem Memnun, "Birincisi, mutluyum. Takım için mutluyum. Türk kadın basketbolu için mutluyum. Uzun zamandır büyük turnuva kaçırıyorduk. Şimdi Dünya Kupası'na gitme şansını elimizde tuttuk. Burada şampiyon ülke dışında bütün takımlar eleme oynayacak. İçinde kaldık. Dünya Kupası elemesi oynayacağız. Büyük turnuva kaçırmak istemiyorduk. Buraya gelirken ilk hedef oydu. Onun için mutluyum. Hedefimize tutunduk. İkincisi, oyuncuların göstermiş olduğu mücadeleden dolayı çok mutluyum. Alman maçının ilk yarısı hariç bence müthiş tutkuyla oynadık. Müthiş enerjiyle oynadık. Oyuncular çok kazanmak istedi. Onların çabasının karşılıksız kalmamasından dolayı mutluyum." diye konuştu.

Turnuvada son topta kaybedilen Fransa ve İtalya maçlarına da değinen tecrübeli başantrenör, "Bugün 1-2 pozisyon başka türlü bitseydi çok başka şeyler konuşabilirdik. Ama spor bu. Fransa ve İtalya maçlarındaki 1-2 pozisyon... Oyun bu. Bize de onlara da olabilirdi. Bize denk geldi. Umut ediyorum oyuncular buradan büyük tecrübe kazandı. Öğrendiler. Maç sonu oynamayı öğrendik hep beraber. İyi olsun istiyoruz. Türk kadın basketbolu iyi olsun. Bu oyuncular bunun bayraktarlığını yapmak istiyor. Emekleri karşılıksız kalmadı diye çok mutluyum. İnşallah hak ettiği değeri oyuncular da görecek. Kadın basketbolu da görecek. Çok güzel günler gelecek inşallah." ifadelerini kullandı.


Şampiyona sonrasındaki hedefleri de değerlendiren Ekrem Memnun, "Artık bir tatil yapacağız. Ondan sonra her şeye bakılır. Türk Milli Takımı, orada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edecek. Eminim Dünya Kupası'nda yer alacağız. A Milli Kadın Basketbol Takımı, bundan sonra büyük turnuva kaçırmayacak." diyerek sözlerini tamamladı.


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