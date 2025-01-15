Almanya Bundesliga'nın 17. haftasında Eintracht Frankfurt, Freiburg'u konuk etti.



Deutsche Bank Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi 4-1 kazandı.



Mücadelede ilk golü Freiburg'dan Ritsu Doan 37. dakikada kaydetti. Frankfurt'a galibiyeti getiren goller ise 43. dakikada Robin Koch, 65. dakikada Omar Marmoush, 71. dakikada Hugo Ekitike ve 81. dakikada Nnamdi Collins'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte üst üste 2. maçını kazanan Frankfurt, 33 puanla 3. sıraya yerleşti. 27 puanda kalan Freiburg ise 7. sırada konumlandı.



Bundesliga'da bir sonraki hafta Frankfurt, Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Freiburg ise Stuttgart'a konuk olacak.





TUTA VE CAN UZUN 81'DE GİRDİ



Frankfurt'ta ismi Fenerbahçe ile anılan Tuta ve milli futbolcumuz Can Uzun, 81. dakikada oyuna girdi.



MARMOUSH ALEV ALDI



Manchester City'ye transferi gündemde olan Omar Marmoush, maçı 2 asist 1 gol ile tamamladı.





