Egemen Korkmaz'dan Trabzonspor'a veda

Yeni sezonun çalışmalarını Abdullah Avcı ile devam ettiren Trabzonspor'da beklenmedik bir ayrılık gerçeleşti.
Egemen Korkmaz yaptığı açıklamada takımdan ayrıldığını açıkladı.
İşte Egemen Korkmaz'ın yaptığı ayrılık açıklaması:
"Futbolcu olarak da görev alma şansı bulduğum Trabzonspor Kulübü'ndeki antrenörlük görevimden gelecekle ilgili hedeflerim ve kariyer planlamam doğrultusunda ayrıldığımı bildirmek isterim. Bundan sonraki kariyer hedefim; teknik direktörlük olacak. Bu yolculukta bana sonuna kadar destek olan ve katkı sağlayan başta Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı olmak üzere, tüm teknik heyetimize ve Trabzonspor Kulübü'ne en içten teşekkürlerimi sunarım.
Onların rehberliği ve desteği olmadan bu noktaya gelmem mümkün olamazdı. Futbol tutkum ve çalışma azmimle, bundan sonraki görevimde başarılı olmayı hedefliyorum. Trabzonspor, bana hem profesyonel hem de kişisel anlamda çok büyük katkılar sağladı. Son olarak; Trabzonspor camiasına ve taraftarlarımıza da teşekkür etmek isterim.
Onların desteği ve sevgisi, her zaman yanımda hissettiğim bir güç kaynağı oldu. Bu büyük camiaya ve değerli Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'ya başarılar diliyorum."
ABDULLAH AVCI'DAN EGEMEN KORKMAZ'A TEŞEKKÜR
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, teknik ekipten ayrılan yardımcı antrenör Egemen Korkmaz'a katkılarından dolayı teşekkür etti.
Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Egemen Korkmaz'ın bundan sonraki kariyerine teknik direktör olarak devam etme kararı aldığı anımsatıldı.
Korkmaz'ın, takımın başarısı için her zaman özverili çalışma ortaya koyduğuna işaret edilen açıklamada, Korkmaz'a bundan sonraki kariyerinde başarı dilendi.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen teknik direktör Avcı ise şunları kaydetti:
"Egemen Korkmaz'a, hem kulübümüz hem de ekibim adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Kendisinin çalışmaları ve özverisi, oyuncularımızın gelişimi ve performansında gözle görülür etki yaratmıştır. Kendisine ekibimize yaptığı katkılar için bir kez daha teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde en içten dileklerimle başarılar diliyorum."
Egemen Korkmaz yaptığı açıklamada takımdan ayrıldığını açıkladı.
İşte Egemen Korkmaz'ın yaptığı ayrılık açıklaması:
"Futbolcu olarak da görev alma şansı bulduğum Trabzonspor Kulübü'ndeki antrenörlük görevimden gelecekle ilgili hedeflerim ve kariyer planlamam doğrultusunda ayrıldığımı bildirmek isterim. Bundan sonraki kariyer hedefim; teknik direktörlük olacak. Bu yolculukta bana sonuna kadar destek olan ve katkı sağlayan başta Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı olmak üzere, tüm teknik heyetimize ve Trabzonspor Kulübü'ne en içten teşekkürlerimi sunarım.
Onların rehberliği ve desteği olmadan bu noktaya gelmem mümkün olamazdı. Futbol tutkum ve çalışma azmimle, bundan sonraki görevimde başarılı olmayı hedefliyorum. Trabzonspor, bana hem profesyonel hem de kişisel anlamda çok büyük katkılar sağladı. Son olarak; Trabzonspor camiasına ve taraftarlarımıza da teşekkür etmek isterim.
Onların desteği ve sevgisi, her zaman yanımda hissettiğim bir güç kaynağı oldu. Bu büyük camiaya ve değerli Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'ya başarılar diliyorum."
ABDULLAH AVCI'DAN EGEMEN KORKMAZ'A TEŞEKKÜR
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, teknik ekipten ayrılan yardımcı antrenör Egemen Korkmaz'a katkılarından dolayı teşekkür etti.
Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Egemen Korkmaz'ın bundan sonraki kariyerine teknik direktör olarak devam etme kararı aldığı anımsatıldı.
Korkmaz'ın, takımın başarısı için her zaman özverili çalışma ortaya koyduğuna işaret edilen açıklamada, Korkmaz'a bundan sonraki kariyerinde başarı dilendi.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen teknik direktör Avcı ise şunları kaydetti:
"Egemen Korkmaz'a, hem kulübümüz hem de ekibim adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Kendisinin çalışmaları ve özverisi, oyuncularımızın gelişimi ve performansında gözle görülür etki yaratmıştır. Kendisine ekibimize yaptığı katkılar için bir kez daha teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde en içten dileklerimle başarılar diliyorum."
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