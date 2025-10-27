27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-290'
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Efkan Bekiroğlu: 'RAMS Park'ta 10 kişi dayanmak zor'

calendar 27 Ekim 2025 00:29
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Galatasaray'a 3-1 yenilen Göztepe'nin oyuncusu Efkan Bekiroğlu, Malcom Bokele'nin kırmızı kart görmesinden sonra takım olarak karşılık vermekte zorlandıklarını söyledi.

Efkan Bekiroğlu, RAMS Park'taki müsabakanın ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Kaybettikleri Galatasaray maçını değerlendiren 30 yaşındaki orta saha, "Attığım golün bir önemi kalmadı. İyi başladık maça. Maalesef böyle devam etmedi. Kırmızı kart gördükten sonra RAMS Park'ta dayanmak zordur. Dayanamadık maalesef. Kalecimiz Mateusz Lis, bizi kurtardı. Kırmızı karttan sonrası için söylenecek fazla bir şey yok. Maçı bir kez daha izlemedim ama Lis, çok fazla pozisyon kurtardı. Haftaya da lige devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Milli takım hedefiyle ilgili konuşan Efkan, "Milli takımı her zaman düşünüyorum. Her hafta burada profesyonelce golleri atıp iyi oynamam lazım. Zaten bunları yaptıktan sonra da milli takımdan davet gelir." diye konuştu.  

 
 

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
