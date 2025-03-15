Efeler Ligi'nde normal sezon sona erdi

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 26. maçlarının oynanmasıyla normal sezon sona erdi.



Efeler Ligi'nin 2024-2025 sezonu statüsüne göre, lig etabını 63 puanla birinci sırada tamamlayan Ziraat Bankkart, CEV kontenjanına göre Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı.



Lig etabını ilk dört sırada tamamlayan takımlar play-off 1. etap maçlarında mücadele edecek. Bu etap sonunda ligin ilk dört sırası belirlenecek. Lig etabını 5, 6, 7 ve 8. sırada bitiren takımlar ise play-off 2. etap maçlarında karşı karşıya gelecek. Bu etap sonunda lig sıralaması belirlenecek.



Avrupa kupalarına katılım (Şampiyonlar Ligi, CEV Cup, Challenge Cup ve Balkan Kupası), play-off 1. ve 2. etap maçları sonucundaki sıralamaya göre belirlenecek.



Kayseri temsilcisi Develi Belediyespor, sezon öncesinde yaptığı açıklamayla Efeler Ligi'nde yer almayacağını duyurmuştu. Bu nedenle SMS Grup Efeler Ligi'nde 2024-2025 sezonu 13 takımla oynandı.



Play-off 1 ve play-off 2 etaplarında oynayacak takımlar



Normal sezonun tamamlanmasının ardından puan cetvelinde ilk dört sırada yer alan Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Medicana ve Arkas Spor takımları play-off 1. etabında mücadele edecek.



Puan cetvelinde 5 ile 8. sıradaki Halkbank, Spor Toto, On Hotels Alanya Belediyespor ve Altekma ise play-off 2. etabında yer alacak.



Puan tablosunun son iki sırasında yer alan TÜRŞAD ve Develi Belediyespor, SMS Grup Efeler Ligi'ne veda eden takımlar oldu.



Haftanın sonuçları ve oluşan play-off eşleşmeleri şu şekilde:



Rams Global Cizre Belediyespor-İstanbul Gençlik Spor: 0-3



Spor Toto-On Hotels Alanya Belediyespor: 3-1



Ziraat Bankkart-TÜRŞAD: 3-0



Bursa Büyükşehir Belediyespor-Halkbank: 0-3



Galatasaray HDI Sigorta-Alktema: 3-0



Arkas Spor-Fenerbahçe Medicana: 3-2



Play-off 1. etap eşleşmeleri:



Ziraat Bankkart-Arkas Spor



Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe Medicana



Play-off 2. etap eşleşmeleri



Halkbank-On Hotels Alanya Belediyespor



Spor Toto-Altekma



