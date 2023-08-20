Efe İnanç: ''Oyuncularım gayretli oynadı''

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor Yardımcı Antrenörü Efe İnanç, sıcak ve nemli bir havada futbol oynamanın zorluğunu yaşadıklarını belirtti.
İki takım oyuncularının da iyi mücadele ettiğini anlatan İnanç, şunları kaydetti:
"Daha sakin oynamalıydık. Adanaspor'un analizini yaptıktan sonra daha çok topa sahip olarak oynama hedefimiz vardı. Bunu genel olarak çok iyi yapamadık ve ilk yarıyı maalesef mağlup bitirdik. İkinci yarı oyuncularım daha sakin, sabırlı oynadılar. Kapanan takımlar için en iyi özellik kenardan oynayabilmekti. Oyuncularım gayretliydi ve sonradan giren oyuncularım çok güzel reaksiyon verdi. Son dakikada duran toptan atılan bir golle bize bu sevinci yaşattılar. Ligin çok başındayız. Takımlar yavaş yavaş oturacak, toparlanacaklar. Biz de olumlu oyunumuzu daha olumlu hale getirmek ve yaptıklarımızı daha iyi yapmak için gayret göstereceğiz" dedi.
"Daha sakin oynamalıydık. Adanaspor'un analizini yaptıktan sonra daha çok topa sahip olarak oynama hedefimiz vardı. Bunu genel olarak çok iyi yapamadık ve ilk yarıyı maalesef mağlup bitirdik. İkinci yarı oyuncularım daha sakin, sabırlı oynadılar. Kapanan takımlar için en iyi özellik kenardan oynayabilmekti. Oyuncularım gayretliydi ve sonradan giren oyuncularım çok güzel reaksiyon verdi. Son dakikada duran toptan atılan bir golle bize bu sevinci yaşattılar. Ligin çok başındayız. Takımlar yavaş yavaş oturacak, toparlanacaklar. Biz de olumlu oyunumuzu daha olumlu hale getirmek ve yaptıklarımızı daha iyi yapmak için gayret göstereceğiz" dedi.