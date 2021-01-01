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Edwards, Giannis için: "Herif 2.20 boyunda, 130 kilo... nasıl durduralım?"

Minnesota Timberwolves'un genç forveti Anthony Edwards, takımının Milwaukee Bucks'a karşı aldığı galibiyette 40 sayılık bir performans gösteren Giannis Antetokounmpo'ya övgüler yağdırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Minnesota Timberwolves'un genç forveti Anthony Edwards, takımının Milwaukee Bucks'a karşı aldığı galibiyette 40 sayılık bir performans gösteren Giannis Antetokounmpo'ya övgüler yağdırdı.

Timberwolves savunması, 113-108'lik galibiyete rağmen, geceyi 40 sayı, 16 ribaund, 7 asist ve 3 blok ile tamamlayan Antetokounmpo'ya bir yanıt bulamadı.

Boyalı alanı domine eden Greek Freak, ayrıca üçlük çizgisi gerisinden %50 isabet kaydetti.

The Athletic'den Jon Krawczynski'ye göre Antetokounmpo'nun oyunuyla ilgili samimi bir değerlendirmede bulunan Edwards, Giannis'in kendisini kimin savunduğuna veya kaç oyuncuya karşı çıktığına bakılmaksızın, ritim bulduğunda kendisini durdurmanın hiçbir yolu olmadığını söyledi:

"Böyle bir adamın skor üretmesi konusunu çok kafaya takmamanız gerekir. Herif neredeyse 2.20 boyunda, 130 kilo. Atacak tabii. Önüne dört kişi koysak da bir şekilde gidip sayı atacak."

Giannis'in dün geceki performansı şu şekildeydi:


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