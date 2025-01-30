Edirne Uluslararası Veteran Basketbol Turnuvası başladı

Edirne Uluslararası Veteran Basketbol Turnuvası start aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Edirne Uluslararası Veteran Basketbol Turnuvası başladı
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30 Ocak 2025 14:28
 Edirne Uluslararası Veteran Basketbol Turnuvası başladı.

Mimar Sinan ve Edirne spor salonlarında organize edilen özel turnuvaya 6'sı kadın takımı 30 ekip katılıyor.

Yunanistan ve Bulgaristan'dan takımların da yer aldığı turnuvanın açılışı, Edirne Spor Salonu'nda Vet-16-İzmir Bulls maçıyla başladı.

Karşılaşmayı İzmir Bulls, 44-33 kazandı.

Turnuva grup mücadelesinin ardından 2 Şubat Pazar günü final müsabakalarıyla sona erecek.

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