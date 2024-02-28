Edin Visca: 'Daha hiçbir şey kazanmadık'

Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok önemli bir galibiyet aldık, turu geçtik. Takım ruhu beni mutlu ediyor. Oyun olarak, sabırlı oynayıp, pozisyon buluyoruz, rakiplere pozisyon vermiyoruz. Turu geçtik. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Onlar bizim için çok önemli. Bizim hedefimiz sonuna kadar gitmek." dedi.



İyi gittiklerini ancak henüz bir şey kazanmadıklarını söyleyen Visca, " Oyun olarak iyi gidiyoruz ama daha bir şey kazanmadık. Böyle devam etmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Trabzonspor 'un yıldız oyuncusu Edin Visca, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir'i 1-0 yenerek tur atlamalarının ardından açıklamalarda bulundu.Takımın ruh kazandığını söyleyen Visca,Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Başakşehir'i Edin Visca'nın kaydettiği golle 1-0 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı. Karşılaşmanın ardından Edin Visca, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 90 dakika oyunu kontrol ettiklerini belirten Visca,dedi.Bakasetas ve Abdulkadir Ömür'ün takımdan ayrılışına ilişkin soru üzerine konuşan Visca,ifadelerini kullandı.Futbolda geçmişin olmadığını kaydeden Visca," diyerek sözlerini noktaladı.