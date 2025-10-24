24 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
1-0
24 Ekim
Karagümrük-Kayserispor
1-278'
24 Ekim
Erzurumspor-Ümraniye
2-0
24 Ekim
Sivasspor-Hatayspor
0-179'
24 Ekim
Werder Bremen-Union Berlin
0-09'
24 Ekim
Leeds United-West Ham United
22:00
24 Ekim
Real Sociedad-Sevilla
22:00
24 Ekim
AC Milan-Pisa
21:45
24 Ekim
Paris FC-Nantes
21:45
24 Ekim
SC Heerenveen-NAC Breda
0-037'

Edin Dzeko'dan teknik direktörü Pioli'ye eleştiri!

Edin Dzeko, Rapid Wien-Fiorentina maçında gol atarak tarihe geçti, maç sonu açıklamaları olay yarattı.

calendar 24 Ekim 2025 19:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Edin Dzeko'dan teknik direktörü Pioli'ye eleştiri!
Konferans Ligi'nde Fiorentina formasıyla tarih yazan Edin Dzeko'nun maç sonu sözleri gündem olurken, teknik direktör Stefano Pioli'den yanıt gecikmedi.

UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Fiorentina, deplasmanda Rapid Wien'i 3-0 mağlup ederek grupta ikide iki yaptı.
İtalyan ekibine galibiyeti getiren golleri Cher Ndour, Edin Dzeko ve Albert Gudmundson kaydetti.

Sezon başında Fiorentina'ya transfer olan 39 yaşındaki Edin Dzeko, yeni takımıyla ikinci kez ağları sarsarken Konferans Ligi tarihinde gol atan en yaşlı oyuncu unvanını elde etti.

DZEKO'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Maçın ardından Sky Sports'a konuşan tecrübeli golcü, takımın çift forvetli sistemde daha etkili olup olmadığı yönündeki soruya dikkat çeken bir yanıt verdi:

"Çok fazla şey söylemek istemiyorum çünkü daha fazlasını söylersem teknik direktör sinirleniyor. Bana göre, iki forvetle oynadığımızda hem birbirimize daha yakın oluyoruz hem de takım için önemli oluyoruz. Maç içinde zorlandığınızda uzun toplarda bile referans noktası olabiliyoruz. Ama karar teknik direktörün. Biz sahada elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız."

PIOLI'DEN YANIT

Dzeko'nun bu sözleri kısa sürede gündem olurken, Fiorentina Teknik Direktörü Stefano Pioli de maç sonrası düzenlenen basın toplantısında oyuncusuna yanıt verdi:

"Bir denge bulmaya çalışıyoruz. Şu anda iki hücum oyuncusundan fazlasına gücümüz yetmiyor. Bu durum, içinde bulunduğumuz dengeyle ilgili. Elbette ileride yedek bir forvet daha sahaya sürebiliriz ama zamanı değil. Dzeko güçlü bir oyuncu, ofisimin nerede olduğunu biliyor. Hazır olması gerekiyor çünkü takım içi hiyerarşi performanslara ve sonuçlara göre değişir."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Karagümrük 10 2 0 8 9 20 6
18 Kayserispor 10 0 5 5 6 21 5
