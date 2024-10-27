Edin Dzeko: "Bunun için geldim"

Fenerbahçe forması giyen Edin Dzeko, Bodrum FK galibiyetini değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Edin Dzeko: 'Bunun için geldim'
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27 Ekim 2024 21:32
Son güncelleme 27 Ekim 2024 21:35
Fenerbahçe'de Edin Dzeko, Bodrum FK maçında alınan galibiyeti değerlendirdi.

Golcü futbolcu, "Maça iyi başladık. Amacımız önde basarak gol bulmaktı erkenden. İlk yarıda topa biraz daha az dokunmalıydık bence. Bunu ikinci yarıda yapabildik, skor 1-0 olsaydı tehlikeli olabilirdi. Bana göre hala gelişmemiz gerekiyor." dedi.

Edin Dzeko, "Ben kariyerim boyunca takım için oynadım. Dışarıdaki insanlar sadece gole odaklanıyor. Golün dışında hafta için çok büyük çalışma yapıyoruz. Gol, çalışmalarınızın ödülü anlamına geliyor. Ben takımıma defansta da yardım ediyorum. Fenerbahçe beni bunun için buraya getirdi." sözlerini sarf etti.

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