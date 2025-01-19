Dusan Tadic'ten 5 dakikada 2 asist!

Fenerbahçe'nin deneyimli isimlerinden Dusan Tadic, Adana Demirspor deplasmanında farkını ortaya koydu.
Sırp futbolcu, yedek başladığı maçta 66. dakikada Oğuz Aydın yerine oyuna dahil oldu.
Tadic, 69 ve 71'de Youssef En-Nesyri'ye iki asist yaparak takımının 2 farklı öne geçmesinde büyük pay sahibi oldu.
Sırp futbolcu, yedek başladığı maçta 66. dakikada Oğuz Aydın yerine oyuna dahil oldu.
Tadic, 69 ve 71'de Youssef En-Nesyri'ye iki asist yaparak takımının 2 farklı öne geçmesinde büyük pay sahibi oldu.