Dusan Tadic'ten 5 dakikada 2 asist!

Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, Adana Demirspor maçında oyuna girmesiyle 5 dakika içerisinde 2 asist yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Dusan Tadic'ten 5 dakikada 2 asist!
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19 Ocak 2025 20:36
Son güncelleme 19 Ocak 2025 21:08
Fenerbahçe'nin deneyimli isimlerinden Dusan Tadic, Adana Demirspor deplasmanında farkını ortaya koydu.

Sırp futbolcu, yedek başladığı maçta 66. dakikada Oğuz Aydın yerine oyuna dahil oldu.

Tadic, 69 ve 71'de Youssef En-Nesyri'ye iki asist yaparak takımının 2 farklı öne geçmesinde büyük pay sahibi oldu.



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