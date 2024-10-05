Dusan Tadic için ilginç itiraf!

Fenerbahçe'nin kaptanlarından Dusan Tadic için Southampton'dan eski takımı arkadaşı Shane Long, ilginç bir itirafta bulundu.

, Fotoğraf; AA
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Dusan Tadic için ilginç itiraf!
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05 Ekim 2024 11:13
Fenerbahçe'nin lider oyuncularından Dusan Tadic, eski takımı Twente'ye attığı golle Sarı-Lacivertliler'e UEFA Avrupa Ligi'nde 1 puanı kazandırdı. Sırp futbolcunun Southampton'dan takım arkadaşı Shane Long, bu beraberliğin ardından Tadic ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.

Sırp basınından Telegraf'a konuşan Long, ikilinin İngiliz takımının soyunma odasında yaşadığı ilginç diyalogları anlattı.

2014-18 yılları arasında oynadığı Southampton'da yaşadığı sıra dışı olayları aktaran Long, o yıllardan Tadic ile olan bir anısını paylaştı. Long, "Bir antrenörümüz vardı, kim olduğunu söylemeyeceğim. İki hücum oyuncusunun rakip defans oyuncularını takip etmesini ve sonra ileri gitmesini istiyordu. Bu taktiği işe yaramadı. Daha sonra Dusan Tadic bizi maç öncesi toplayıp, 'Buna bakmayın. 4-3-3 oynuyoruz' diyebildi. Bunu yaptık ve teknik direktör fark etmedi bile. İçinde bu yetenek vardı, futbolu seviyor ve iyi bir antrenör olabilir."

Tadic'in, İrlandalı Long ile birlikte oynadığı 2014-18 yılları arasında teknik direktörlük görevi Ronald Koeman, Claude Puel, Mauricio Pochettino ve Mark Hughes arasında değişti... 

 

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