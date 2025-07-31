Dusan Tadic'e görülmemiş sözleşme!

Fenerbahçe'deki iki sezonluk kariyerinin ardından Sarı-Lacivertli kulübe veda eden Dusan Tadic'in, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
Sırp basınında yer alan Mondo kaynaklı habere göre, 36 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Kızılyıldız ile tüm şartlarda uzlaşmaya vardı. İmzaların atılmasının ardından Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Lech Poznan'a karşı sahada olması bekleniyor.
EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ SÖZLEŞME
Tadic'in sözleşmesinin kulüp tarihinde benzerine rastlanmayan bir maliyete sahip olduğu vurgulandı. Habere göre, net maaşı 2 milyon Euro seviyesinde olacak Tadic'in gelirinin, devreye girecek primlerle çok daha yüksek rakamlara ulaşabileceği ifade edildi.
Söz konusu sözleşmede tam 9 farklı bonus maddesi yer alıyor;
Tadic, Şampiyonlar Ligi'ne katılım durumunda 200 bin Euro alacak. Turnuvada alınacak her puan için 30 bin Euro, her gol veya asist içinse 5 bin Euro prim kazanacak. Eğer Kızılyıldız, Şampiyonlar Ligi play-off turunu geçip Avrupa Ligi'ne kalırsa bu durum da futbolcuya ekstra 50 bin Euro kazandıracak. Avrupa Ligi'nde puan başına 5 bin Euro, gol ya da asist başına da yine 5 bin Euro ödenecek.
Yurtiçi başarılar da sözleşmede yer alıyor. Kızılyıldız'ın lig şampiyonluğu yaşaması halinde Tadic'e 30 bin Euro, Sırbistan Kupası zaferinde ise 10 bin Euro prim verilecek. Üstelik ülkedeki resmi karşılaşmalarda üreteceği her gol ya da asist için de 5 bin Euro alacak.
KISA SÜRE İÇERİSİNDE İMZA BEKLENİYOR
Bu tarihi teklifin ardından Tadic'in kısa süre içerisinde imzayı atarak Kızılyıldız forması giymesi bekleniyor.
Dusan Tadic ile Avrupa'dan Atletico Madrid ve eski takımı Ajax'ın da ilgilendiği öne sürülmüştü.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Tadic, geçtiğimiz sezonda Fenerbahçe ile 53 maça çıktı ve 13 gol 18 asistlik katkıda bulundu.
Sırp basınında yer alan Mondo kaynaklı habere göre, 36 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Kızılyıldız ile tüm şartlarda uzlaşmaya vardı. İmzaların atılmasının ardından Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Lech Poznan'a karşı sahada olması bekleniyor.
EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ SÖZLEŞME
Tadic'in sözleşmesinin kulüp tarihinde benzerine rastlanmayan bir maliyete sahip olduğu vurgulandı. Habere göre, net maaşı 2 milyon Euro seviyesinde olacak Tadic'in gelirinin, devreye girecek primlerle çok daha yüksek rakamlara ulaşabileceği ifade edildi.
Söz konusu sözleşmede tam 9 farklı bonus maddesi yer alıyor;
Tadic, Şampiyonlar Ligi'ne katılım durumunda 200 bin Euro alacak. Turnuvada alınacak her puan için 30 bin Euro, her gol veya asist içinse 5 bin Euro prim kazanacak. Eğer Kızılyıldız, Şampiyonlar Ligi play-off turunu geçip Avrupa Ligi'ne kalırsa bu durum da futbolcuya ekstra 50 bin Euro kazandıracak. Avrupa Ligi'nde puan başına 5 bin Euro, gol ya da asist başına da yine 5 bin Euro ödenecek.
Yurtiçi başarılar da sözleşmede yer alıyor. Kızılyıldız'ın lig şampiyonluğu yaşaması halinde Tadic'e 30 bin Euro, Sırbistan Kupası zaferinde ise 10 bin Euro prim verilecek. Üstelik ülkedeki resmi karşılaşmalarda üreteceği her gol ya da asist için de 5 bin Euro alacak.
KISA SÜRE İÇERİSİNDE İMZA BEKLENİYOR
Bu tarihi teklifin ardından Tadic'in kısa süre içerisinde imzayı atarak Kızılyıldız forması giymesi bekleniyor.
AVRUPA EKİPLERİNİN İLGİSİ VARDI
🤝Kızılyıldız, Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic ile her konuda anlaşma sağladı. [🗞️Mondo]
📱🖥https://t.co/O5cJG9cVbo pic.twitter.com/jPRTlMJHTL
— Sporx (@sporx) July 31, 2025
Dusan Tadic ile Avrupa'dan Atletico Madrid ve eski takımı Ajax'ın da ilgilendiği öne sürülmüştü.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Tadic, geçtiğimiz sezonda Fenerbahçe ile 53 maça çıktı ve 13 gol 18 asistlik katkıda bulundu.