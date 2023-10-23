Dusan Tadic ayrıldı, Ajax çöküşe geçti

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic'in eski kulübü Ajax, tarihinin en kötü günlerini yaşıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Dusan Tadic ayrıldı, Ajax çöküşe geçti
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23 Ekim 2023 12:03
Hollanda'nın en büyük kulüplerinden Ajax, tarihinin en kötü sezonunu yaşıyor. Eredivisie'nin 9. haftasında Utrecht'e konuk olan Maurice Stejin'in ekibi, sahadan 4-3'lük mağlubiyetle ayrılarak küme düşme hattına demir attı.

TADIC'E BAĞLIYORLAR

Ajax, Hollanda'da profesyonel futbolun başlamasından bu yana ilk kez üst üste 8 resmi maçta galibiyet alamadı. Taraftarlar ise takımlarının bu kötü gidişini Fenerbahçe'ye bağlıyor.

Kırmızı-beyazlı futbolseverler, eski yıldızları Dusan Tadic'in sarı-lacivertlilere transfer olmasının sistemlerini bozduğunu, bu nedenle de olumsuz sonuç aldıklarını iddia ediyor.

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