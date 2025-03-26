Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'ya destek!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın derbi hakemi ile ilgili açıklamalarına destek verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'ya destek!
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26 Mart 2025 19:13
Son güncelleme 26 Mart 2025 19:20
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın "yabancı hakem açıklamalarına" destek verdi.

"İMZAMI ATARIM"

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Özbek, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Biz çeşitli defalar Beşiktaş'ın bu talebinin haklı olduğunu ve desteklediğimizi söyledik. Serdal başkanın bugün yaptığı açıklamalarının ekseriyetine imzamı atarım." ifadelerini kullandı.

BİR ADIM GERİDEN: NE OLMUŞTU?

Beşiktaş başkanı Serdal Adalı, Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic'in yönettiğini hatırlatarak Beşiktaş-Galatasaray müsabakası için yabancı hakem talebini reddeden Türkiye Futbol Federasyonuna istifa çağrısında bulunmuştu.

Adalı, Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü oynanacak derbi için hakem Yasin Kol'un atanmasını sert sözlerle eleştirmişti.

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