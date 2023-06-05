Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş'a salvo!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluk kutlamaları sonrası açıklamalarda bulundu.
Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet'in yüzü Galatasaray'dır! Buna Allah da şahittir! İşte 100. yılda kupa bizde!'' dedi.
Dursun Özbek, "Bu şampiyonluğu ilmek ilmek ördük ve bugüne kadar getirdik. İki ay önce de söyledim 'Şampiyon belli kardeşim, boşuna uğraşmayın! 2. ve 3.'ye de bakarız' dedim. 2.yi ve 3.'yü de biz belirliyoruz." şeklinde konuştu.
Ayrıca "Herkes şunu iyi bilsin, Süper Lig'in generali Galatasaray'dır ve Galatasaray ne derse, o olur.'' ifadeleri kullandı.
Özbek, "Depremde takımlar çekildi şu oldu, bu oldu. Ne istiyorsun kardeşim, 6 puan mı? Veriyorum, yine geridesin. Sivas'ta şu oldu, bu oldu. O puanı da sana verdim. Ne oldu? Galatasaray'la bilek güreşi yapılmaz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet'in yüzü Galatasaray'dır! Buna Allah da şahittir! İşte 100. yılda kupa bizde!'' dedi.
Dursun Özbek, "Bu şampiyonluğu ilmek ilmek ördük ve bugüne kadar getirdik. İki ay önce de söyledim 'Şampiyon belli kardeşim, boşuna uğraşmayın! 2. ve 3.'ye de bakarız' dedim. 2.yi ve 3.'yü de biz belirliyoruz." şeklinde konuştu.
Ayrıca "Herkes şunu iyi bilsin, Süper Lig'in generali Galatasaray'dır ve Galatasaray ne derse, o olur.'' ifadeleri kullandı.
Özbek, "Depremde takımlar çekildi şu oldu, bu oldu. Ne istiyorsun kardeşim, 6 puan mı? Veriyorum, yine geridesin. Sivas'ta şu oldu, bu oldu. O puanı da sana verdim. Ne oldu? Galatasaray'la bilek güreşi yapılmaz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.