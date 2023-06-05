Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş'a salvo!

"Depremde takımlar çekildi şu oldu, bu oldu. Ne istiyorsun kardeşim, 6 puan mı? Veriyorum, yine geridesin. Sivas'ta şu oldu, bu oldu. O puanı da sana verdim. Ne oldu? Galatasaray'la bilek güreşi yapılmaz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluk kutlamaları sonrası açıklamalarda bulundu.Dursun Özbek yaptığı açıklamada,dedi.Dursun Özbek,şeklinde konuştu.Ayrıcaifadeleri kullandı.Özbek,