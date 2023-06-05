Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş'a salvo!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluk kutlamaları sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş'a salvo!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Haziran 2023 01:43
Son güncelleme 05 Haziran 2023 09:03
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluk kutlamaları sonrası açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet'in yüzü Galatasaray'dır! Buna Allah da şahittir! İşte 100. yılda kupa bizde!'' dedi.

Dursun Özbek, "Bu şampiyonluğu ilmek ilmek ördük ve bugüne kadar getirdik. İki ay önce de söyledim 'Şampiyon belli kardeşim, boşuna uğraşmayın! 2. ve 3.'ye de bakarız' dedim. 2.yi ve 3.'yü de biz belirliyoruz." şeklinde konuştu.

Ayrıca "Herkes şunu iyi bilsin, Süper Lig'in generali Galatasaray'dır ve Galatasaray ne derse, o olur.'' ifadeleri kullandı. 

Özbek, "Depremde takımlar çekildi şu oldu, bu oldu. Ne istiyorsun kardeşim, 6 puan mı? Veriyorum, yine geridesin. Sivas'ta şu oldu, bu oldu. O puanı da sana verdim. Ne oldu? Galatasaray'la bilek güreşi yapılmaz." sözleriyle konuşmasını noktaladı. 

 
 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery