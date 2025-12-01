30 Kasım
Karagümrük-Beşiktaş
0-2
30 Kasım
Antalyaspor-Göztepe
1-2
30 Kasım
FC Twente-Alkmaar
1-0
30 Kasım
Telstar-Feyenoord
1-2
30 Kasım
Go Ahead Eagles-FC Utrecht
2-2
30 Kasım
PSV Eindhoven-FC Volendam
3-0
30 Kasım
Lyon-Nantes
3-0
30 Kasım
Lorient-Nice
3-1
30 Kasım
Le Havre-Lille
0-1
30 Kasım
Angers-Lens
1-2
30 Kasım
Strasbourg-Brest
1-2
30 Kasım
Roma-SSC Napoli
0-1
30 Kasım
Atalanta-Fiorentina
2-0
30 Kasım
Pisa-Inter
0-2
30 Kasım
Lecce-Torino
2-1
30 Kasım
Celta Vigo-Espanyol
0-1
30 Kasım
Girona-Real Madrid
1-1
30 Kasım
Sevilla-Real Betis
0-2
30 Kasım
Real Sociedad-Villarreal
2-3
30 Kasım
Chelsea-Arsenal
1-1
30 Kasım
West Ham United-Liverpool
0-2
30 Kasım
N. Forest-Brighton
0-2
30 Kasım
Aston Villa-Wolves
1-0
30 Kasım
C.Palace-M. United
1-2
30 Kasım
Freiburg-Mainz 05
4-0
30 Kasım
E. Frankfurt-Wolfsburg
1-1
30 Kasım
Hamburger SV-VfB Stuttgart
2-1
30 Kasım
Bodrum FK-Arca Çorum FK
4-0
30 Kasım
Sivasspor-Boluspor
1-0
30 Kasım
Sarıyer-Bandırmaspor
1-0
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
0-0ERT

Dursun Özbek'ten derbi öncesi açık çek

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bugün Kemerburgaz'da takımla buluşarak derbi öncesi moral verecek.

01 Aralık 2025 09:28
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Dursun Özbek'ten derbi öncesi açık çek
Fenerbahçe derbisi yaklaşırken Galatasaray'da yönetim de takıma tam destek için harekete geçti.
 
Sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek ve yöneticiler, bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne giderek futbolcularla bir araya gelecek.
 
Özbek'in derbi öncesi takıma hem moral vereceği hem de motivasyon konuşması yapacağı öğrenildi. Yönetimin ayrıca derbi galibiyeti için özel prim açıklayacağı belirtildi.
 
"KAZANIN, RAKAMI SİZ YAZIN"
 
Başkan Özbek'in oyunculara, "Kazanın ve rakamı siz yazın" diyerek açık çek vereceği ifade ediliyor. Yönetim, Kadıköy'den alınacak bir galibiyetin sezonun kaderini belirleyeceğinin farkında olarak takıma ekstra destek sağlamayı hedefliyor.
 
Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürerken, bugün yapılacak yönetici ziyaretiyle takımın motivasyonunun daha da yükselmesi bekleniyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
6 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
