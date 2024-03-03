Dursun Özbek: "Burak'a selamımı söyleyin"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, önceki akşam ailesiyle bir mekanda yemek yerken kendisine "Yarın sizi yeneceğiz" diyen Beşiktaş Yöneticisi Burak Aslan'a cevap verdi.

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Dursun Özbek: 'Burak'a selamımı söyleyin'
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03 Mart 2024 23:28
Son güncelleme 03 Mart 2024 23:58
Galatasaray, Süper Lig'in 28'inci hafta karşılaşmasında Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Derbi karşılaşması öncesi Dursun Özbek, dün ailesiyle birlikte bir mekanda yemek yedi. Yemek esnasında yanına gelerek kendisini tanıtan Beşiktaş Yöneticisi Burak Aslan, Özbek'e "Yarın sizi yeneceğiz" dedi.

Özbek, karşılaşma sonrası galibiyeti kutlamak için gidilen bir mekanda yaptığı açıklamada, "Burak'a selamımı söyleyin" dedi.

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