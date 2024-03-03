Dursun Özbek: 'Burak'a selamımı söyleyin'

Galatasaray, Süper Lig'in 28'inci hafta karşılaşmasında Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Derbi karşılaşması öncesi Dursun Özbek, dün ailesiyle birlikte bir mekanda yemek yedi. Yemek esnasında yanına gelerek kendisini tanıtan Beşiktaş Yöneticisi Burak Aslan, Özbek'e "Yarın sizi yeneceğiz" dedi.
Özbek, karşılaşma sonrası galibiyeti kutlamak için gidilen bir mekanda yaptığı açıklamada, "Burak'a selamımı söyleyin" dedi.
Derbi karşılaşması öncesi Dursun Özbek, dün ailesiyle birlikte bir mekanda yemek yedi. Yemek esnasında yanına gelerek kendisini tanıtan Beşiktaş Yöneticisi Burak Aslan, Özbek'e "Yarın sizi yeneceğiz" dedi.
Özbek, karşılaşma sonrası galibiyeti kutlamak için gidilen bir mekanda yaptığı açıklamada, "Burak'a selamımı söyleyin" dedi.
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