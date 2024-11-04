Dursun Özbek: 'Bırakmam sizi!'

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez ve Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, sarı kırmızılı takımda sergiledikleri performansla devre arası transfer borsasının şimdiden adlarından en çok bahsedilen yıldızları konumunda...
DURUMDAN RAHATSIZ
Her iki oyuncu için de ciddi teklifler geliyor. Başkan Dursun Özbek, takım şampiyonluk yolunda ilerlerken, transferin gündeme gelmesinden rahatsız...
Sarı - kırmızılı kulübün başkanı, bu rahatsızlığını iki oyuncuya da iletti. Özbek, ciddi teklifler gelen Sanchez ve Osimhen'le özel olarak görüştü.
"BİR YERE BIRAKMAM SİZİ"
Başkan Özbek, her iki futbolcudan da devre arasında takımdan ayrılmamalarını istedi. Özbek, Osimhen ve Sanchez'e "Şampiyonluğu sezon sonunda birlikte kutlayalım. Transferi ondan sonra konuşalım" diyerek "Ocak ayında bırakmam sizi" mesajı verdi.
DURUMDAN RAHATSIZ
Her iki oyuncu için de ciddi teklifler geliyor. Başkan Dursun Özbek, takım şampiyonluk yolunda ilerlerken, transferin gündeme gelmesinden rahatsız...
Sarı - kırmızılı kulübün başkanı, bu rahatsızlığını iki oyuncuya da iletti. Özbek, ciddi teklifler gelen Sanchez ve Osimhen'le özel olarak görüştü.
"BİR YERE BIRAKMAM SİZİ"
Başkan Özbek, her iki futbolcudan da devre arasında takımdan ayrılmamalarını istedi. Özbek, Osimhen ve Sanchez'e "Şampiyonluğu sezon sonunda birlikte kutlayalım. Transferi ondan sonra konuşalım" diyerek "Ocak ayında bırakmam sizi" mesajı verdi.