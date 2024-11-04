Dursun Özbek: "Bırakmam sizi!"

Galatasaray'ın başkanı Dursun Özbek, Davinson Sanchez ve Osimhen ile özel görüştü. Özbek, "Devre arasında bir başka kulübe gitmeyin. Şampiyonluğu birlikte kutlayıp 5. yıldızı takalım. Transferi sonra konuşalım." dedi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Dursun Özbek: 'Bırakmam sizi!'
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04 Kasım 2024 10:28
Son güncelleme 04 Kasım 2024 10:46
Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez ve Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, sarı kırmızılı takımda sergiledikleri performansla devre arası transfer borsasının şimdiden adlarından en çok bahsedilen yıldızları konumunda...

DURUMDAN RAHATSIZ

Her iki oyuncu için de ciddi teklifler geliyor. Başkan Dursun Özbek, takım şampiyonluk yolunda ilerlerken, transferin gündeme gelmesinden rahatsız...

Sarı - kırmızılı kulübün başkanı, bu rahatsızlığını iki oyuncuya da iletti. Özbek, ciddi teklifler gelen Sanchez ve Osimhen'le özel olarak görüştü.

"BİR YERE BIRAKMAM SİZİ"

Başkan Özbek, her iki futbolcudan da devre arasında takımdan ayrılmamalarını istedi. Özbek, Osimhen ve Sanchez'e "Şampiyonluğu sezon sonunda birlikte kutlayalım. Transferi ondan sonra konuşalım" diyerek "Ocak ayında bırakmam sizi" mesajı verdi. 

 
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