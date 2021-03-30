Durant'ten ABD'li aktöre, hakaret ve küfür dolu tepki!

I receive threats and disgusting messages DAILY, but never in my wildest dreams did I think @KDTrey5 would be among them. The 🐍 himself is now threatening me, bringing up my wife and wants to fight. This is supposed to be America's sweetheart right? #ImDaRealMVP pic.twitter.com/l1VQfGMMRF



— MichaelRapaport (@MichaelRapaport) March 30, 2021

No we don't Pussy.

Don't ever threaten me or speak on my wife Pussy.



— MichaelRapaport (@MichaelRapaport) March 30, 2021

ABD'li aktör ve komedyen Michael Rapaport, Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'in kendisine karşı homofobik, kadın düşmanı ve küfürlü bir dil kullandığı ifadelerin ekran görüntülerini yayınladı.Mesajların, KD'nin geçtiğimiz sene TNT analisti Charles Barkley'den gelen röportaj sorularına verdiği yanıtla ilgili olarak Rapaport'un oyuncuyu eleştirmesinden kaynaklandığı farkedildi:Rapaport'un, mesajların kendisinden geldiğini özür dileyerek doğrulamış olan KD'nin özrünü kabul etmediği görüldü:Lig daha önce Kobe Bryant ve Rajon Rondo gibi oyuncuları saha içindeki eşcinsel karşıtı hakaretleri nedeniyle cezalandırdığından ötürü, bu mesajların NBA'in dikkatini çekebileceği düşünülüyor.Durant kendi tweetinde Rapaport ile belli bir bir ilişkisi olduğunu iddia etse de, aktör tarafından paylaşılan ekran görüntülerinde kendi yorumlarının çoğu gözükmüyordu.Durant'ın sosyal medyadaki varlığı, 2017 yılında kendisini savunmak için sahte Twitter hesaplarını kullanırken yakalandığından beri ilgi konusu olmuştu.