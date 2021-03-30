Durant'ten ABD'li aktöre, hakaret ve küfür dolu tepki!

ABD'li aktör ve komedyen Michael Rapaport, Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'in kendisine karşı homofobik, kadın düşmanı ve küfürlü bir dil kullandığı ifadelerin ekran görüntülerini yayınladı.
Mesajların, KD'nin geçtiğimiz sene TNT analisti Charles Barkley'den gelen röportaj sorularına verdiği yanıtla ilgili olarak Rapaport'un oyuncuyu eleştirmesinden kaynaklandığı farkedildi:
"Her gün bir sürü tehdit ve iğrenç mesajlar alıyorum ama Durant'in bu tarz mesajları atanlar arasında olabileceği aklıma bile gelmezdi. Bildiğiniz o yılan, bizzat beni tehdit ediyor, konuya eşimi dahil ediyor ve kavga etmek istiyor. Bu adam bir de Amerika'nın birtanesi olacak..."
Rapaport'un, mesajların kendisinden geldiğini özür dileyerek doğrulamış olan KD'nin özrünü kabul etmediği görüldü:
"Ben ve Mike düzenli olarak bundan daha MANYAKÇA konuşuruz ama bugün bunlara kızmış.... Kusura bakma Mike!!"
"Hayır konuşmayız korkak herif. Beni bir daha asla tehdit etme veya eşim hakkında konuşma."
Lig daha önce Kobe Bryant ve Rajon Rondo gibi oyuncuları saha içindeki eşcinsel karşıtı hakaretleri nedeniyle cezalandırdığından ötürü, bu mesajların NBA'in dikkatini çekebileceği düşünülüyor.
Durant kendi tweetinde Rapaport ile belli bir bir ilişkisi olduğunu iddia etse de, aktör tarafından paylaşılan ekran görüntülerinde kendi yorumlarının çoğu gözükmüyordu.
Durant'ın sosyal medyadaki varlığı, 2017 yılında kendisini savunmak için sahte Twitter hesaplarını kullanırken yakalandığından beri ilgi konusu olmuştu.