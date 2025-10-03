Houston Rockets'ın yıldız ismi Kevin Durant, ESPN'in yayımladığı "En İyi 100 NBA Oyuncusu" listesine tepki gösterirken, takım arkadaşı Tari Eason'ın listeye alınmamasının ona ekstra motivasyon sağlayacağını söyledi.Rockets'ın beş ilk beş adayından dördü listeye girdi. Geçen sezonun genç çekirdeğinde yer alan Alperen Şengün 25, Amen Thompson 37 ve Jabari Smith Jr. 74. sırada kendisine yer buldu. Durant ise 9. sıradan listeye dahil edildi.Ancak Durant, Eason'ın listede yer almamasına özellikle dikkat çekti:dedi.Durant, Eason'ın bu sezon kendisini kanıtlamaya hazır olduğunu belirterek,ifadelerini kullandı.Geçtiğimiz sezon sağlıklı olduğunda düzenli süre alan Eason, sakatlıkları nedeniyle yalnızca 57 maçta forma giyebildi. 25 dakikaya yakın süre aldığı bu maçlarda 12 sayı, 6,4 ribaund ve 1,7 top çalma ortalaması yakalayan 23 yaşındaki oyuncu, bu kategoride ligin en iyi beş ismi arasına girmişti. Eason ayrıca üç sayı çizgisinin gerisinden %34,2 isabet oranıyla oynadı.