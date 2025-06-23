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Durant, Rockets takası sonrası Suns için: "Onlar da istediğini aldı, ben de"

NBA'in veteran süperstarı Kevin Durant, Phoenix Suns'tan Houston Rockets'a takas edilmesiyle ilgili olarak ilk kez konuştu.

calendar 23 Haziran 2025 11:53 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2025 11:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Durant, Rockets takası sonrası Suns için: 'Onlar da istediğini aldı, ben de'
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NBA'in veteran süperstarı Kevin Durant, Phoenix Suns'tan Houston Rockets'a takas edilmesiyle ilgili olarak ilk kez konuştu.

Suns taraftarlarının tepkisi sorulduğunda Durant, "Gitmemi istediler. İstediklerini aldılar, ben de istediğimi aldım. Onlara bol şans," ifadelerini kullandı.

36 yaşındaki yıldız, 2025 NBA Draftı'ndan hemen önce gerçekleşen büyük takasla Jalen Green, Dillon Brooks, 2025 10. sıra draft hakkı ve beş ikinci tur hakkı karşılığında Houston'a gönderildi. Durant, sezon boyunca 75 maçta 26.6 sayı ortalamasıyla oynadı.


Houston Rockets, 52–30'luk derecesiyle Batı Konferansı'nı ikinci sırada bitirdi. Takımda Alperen Şengün, Jabari Smith Jr. ve Fred VanVleet gibi isimlerin yanına Durant'ın eklenmesiyle şampiyonluk potansiyeli ciddi anlamda yükseldi.

Phoenix Suns cephesi içinse bu hamle bir yeniden yapılanma sinyali oldu. 36–46'lık derecesiyle play-in dışında kalan Suns, yeni çekirdeğini Jalen Green, Devin Booker ve savunmacı kanat Dillon Brooks etrafında inşa etmeyi planlıyor.

Phoenix, bu takasla toplamda üç birinci tur ve sekiz ikinci tur hakkı elde etti. Miami Heat ile de temaslar kurulsa da, Suns yönetimi genç yetenek ve anında katkı kombinasyonunu sunduğu için Houston'ın teklifini tercih etti.

Durant, San Antonio Spurs'e katılmakla da ilgilenmişti ancak Spurs yönetimi genç çekirdeğinden vazgeçmeye yanaşmadı. Sonuç olarak Phoenix, kısa ve uzun vadeli hedeflerine uyan çözümü Houston'da buldu.

Durant'ın sözleşmesi 2025-26 sezonunu da kapsıyor ve 54.7 milyon dolarlık maaşı bulunuyor. Houston ise süper yıldız katkısıyla artık Batı'da ciddi bir contender konumunda.


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