Phoenix Suns yıldızı Kevin Durant, Kyrie Irving ve James Harden ile geçirdiği Brooklyn Nets kariyerinin "işlevsizliği" hakkında düşüncelerini dile getirdi.



Nets, 2019'un serbest oyuncu döneminde kendisi ve Irving'i bir araya getirdikten sonra Ocak 2021'de ise takas yoluyla Harden'ı dahil ederek ekipte bir süperstar üçlüsü oluşturmuş olsa da, işler planlandığı gibi gitmemişti.



2019-2023 yılları arasında Brooklyn'de geçirdiği zamanla ilgili sorulan soruya yanıt olarak Durant, takımın yaşadığı "işlev bozukluğuna" atıfta bulunsa da, taraftarların takıma verdiği desteğe saygı duyduğunu söyledi:



"Daha iyi bir terim bulamadığım için buna işlev bozukluğu diyebiliriz sanırım. Ancak buna rağmen, tribünlerdeki birçok kişi yine de basketbol oyunu ve Nets için desteğini gösterdi ve her zaman yüksek sesle tezahürat etti. Benim için en öne çıkan şey buydu."



Birlikte yalnızca 16 maç forma giyebilen üçlü, görev süreleri boyunca çoğunlukla sakatlıkların kurbanı olmuştu. Irving, New York'taki COVID-19 aşısı zorunluluğu sırasında bu aşıyı olmayı reddetmesiyle, 2021-22 sezonunun büyük bir bölümünü kaçırmıştı.



Ocak 2022'de takımın 36. maçına geri dönmüş olsa da, Harden bir takas talebinde bulunmuş ve bir ay kadar sonra Philadelphia 76ers'a gitmişti.



