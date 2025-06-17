- Yılmaz Çeken: "Onunla gurur duyuyorum"

Muaythai 2025 Büyük Kadınlar Dünya Şampiyonası elit klas 51 kiloda şampiyon olan 18 yaşındaki milli sporcu Fatma Çeken, 2032 Brisbane Olimpiyatları'nda yer alması gündemde olan bu spor dalında, hazırlıklarını olimpiyatlara göre yaptığını belirtti.Milli takımlar antrenörü amcası Yılmaz Çeken'in teşvikiyle spora başlayan ve kısa sürede dünya şampiyonu olmayı başaran Fatma Çeken, hedeflerini ve hayallerini AA muhabirine anlattı.Spora başladıktan sonra 2022 yılında düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na katıldığını belirten genç sporcu, ilk kez boy gösterdiği organizasyondan altın madalyayla döndüğünü belirtti.Türkiye şampiyonluğunun ardından Avrupa şampiyonu da olan Fatma Çeken, bu sene ilk kez boy gösterdiği büyükler kategorisindeki şampiyonluğunu da şu sözlerle anlattı:Her gün antrenman yaptığını ve basamakları çıkmak için daha çok çalışacağını da vurgulayan Fatma Çekenifadelerini kullandı.Fatma Çeken'in antrenörlüğünü yapan amcası Yılmaz Çeken de genç sporcunun başarı hikayesini anlattı.Fatma'nın çocukluktan bu yana çok soğukkanlı olduğunu belirten Çeken,açıklamasını yaptı.Fatma'nın önünde ciddi bir süreç olduğunun da altını çizen Yılmaz Çeken, şunları söyledi: