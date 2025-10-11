Dünya Şampiyonu Defne Kurt'un 'Gazze' hassasiyeti

2025 Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda tarihi başarı elde eden milli sporcu Defne Kurt, altın madalyasını Gazze'deki çocuklara adadı.Singapur'daki Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nı 7 günde 5 altın madalya ve rekorlarla tamamlayarak Türkiye'nin spor tarihine adını yazdıran Defne Kurt, AA muhabirine, ateşkes anlaşmasının dün imzalanmasına kadar İsrail'in Gazze'de 2 yıl sürdürdüğü soykırımın, yaşanan insanlık dramının kendisini derinden etkilediğini söyledi.Defne Kurt, "Benim söylemek istediğim bu son iki sene içinde gerçekten hani akıl alamayacak kadar zor bir savaş, zor bir süreç geçirdiler ve şunu söylemek isterim. Ateşkesin olmasını sağlayan Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Altın madalyamı da Gazze'deki çocuklara armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.Defne, yüzmeye babasının kendisini havuza "1 yaşında" atmasıyla başladığını dile getirdi.Annesinin yaz okulunda çalıştığını anlatan Defne, "Babamın beni havuza atmasıyla 1 yaşımda suyla tanıştım. Annem evde bakacak kimse olmadığı için yanında bizleri de götürmek durumundaydı. Kardeşimle annemin çalıştığı yaz okuluna gittik. Orada birçok faaliyet yaparken en son artık yüzmede karar kıldık." dedi.Uzun yıllar çalışmalarının ardından 13 yaşında milli takıma girdiğini aktaran şampiyon yüzücü, şöyle devam etti:"O zamanlarda sayısız Türkiye rekorlarım, uluslararası başarılarım oldu. 22 yaşına kadar yüzdüm fakat 2023 yılında geçirdiğim talihsiz trafik kazasından sonra tekrar yüzmeye başlamayı önce düşünmüyordum. Sonra profesyonel nasıl yüzebilirim, nasıl geri dönebilirim soruları geldi. Şu an paralimpikteyim, bu yoldayım. Bu süreç bir şekilde bu yola evrildi."Lisans eğitimini psikoloji üzerine yapan milli yüzücü, motivasyon kaynağı hakkında "Şampiyonalara, yaşadığım kötü deneyimleri aklıma getirerek, onlardan moral, motivasyon bularak, yaşadığım acıları, hayallerimi o süreçte hatırlayarak çalıştım." diye konuştu."Ben inatçı bir insanım. Hiçbir zaman pes etme gibi bir durumum olmadı." ifadelerini kullanan Defne, "İnsanlar maalesef yaşadığı bazı durumlardan pes etme noktasına gelebiliyor. Bu süreçte de neyin neden başına geldiğini iyi anlayıp olumlu taraflarına bakarak yaşadığımız kötü tecrübe hafifleyip motivasyona dönüşebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.Defne Kurt, Singapur'da düzenlenen 2025 Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda "2015'ten yarım kalan görevini" tamamladığını ifade etti.Singapur'da 2015 yılında derece alamadığını kaydeden Defne Kurt, "2015'te de derece almak istiyordum ama olmamıştı. Aynı yerde 10 yıl sonra 5 madalya kazandım. Görevimi tamamlamış hissettim." diyerek sözlerini tamamladı.