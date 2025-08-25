25 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
2-1
25 Ağustos
İstanbulspor-Manisa FK
1-183'
25 Ağustos
Newcastle-Liverpool
0-250'
25 Ağustos
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
1-0
25 Ağustos
Sevilla-Getafe
0-138'
25 Ağustos
Udinese-Verona
1-1
25 Ağustos
Inter-Torino
4-067'

Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası devam ediyor

Tayland'da düzenlenen Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda dördüncü gün maçları tamamlandı.

Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası devam ediyor
 Tayland'da düzenlenen Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda dördüncü gün tamamlandı.

Organizasyonun dördüncü gününde E, F, G ve H gruplarında 8 karşılaşma yapıldı.

Şampiyonadaki ikinci maçında Bulgaristan'ı 25-23, 25-19 ve 25-13'lük setlerle 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Günün diğer sonuçları şöyle:

E Grubu: (Nakhon Ratchasima)

Türkiye-Bulgaristan: 3-0

Kanada-İspanya: 3-2

 

F Grubu: (Chiang Mai)

Dominik Cumhuriyeti-Meksika: 3-0

Çin-Kolombiya: 3-1

G Grubu: (Phuket)

Almanya-Vietnam: 3-0

Polonya-Kenya: 3-1

 

H Grubu: (Bangkok)

Japonya-Ukrayna: 3-2

Sırbistan-Kamerun: 3-0

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
