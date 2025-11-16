16 Kasım
Macaristan-İrlanda
1-118'
16 Kasım
Portekiz-Ermenistan
1-119'
16 Kasım
Azerbaycan-Fransa
20:00
16 Kasım
Ukrayna-İzlanda
20:00
16 Kasım
Arnavutluk-İngiltere
20:00
16 Kasım
Sırbistan-Letonya
20:00
16 Kasım
İsrail-Moldova
22:45
16 Kasım
İtalya-Norveç
22:45
16 Kasım
Nijerya-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Dünya Havalı ve Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda 3 madalya!

Milli atıcılarımız, Dünya Havalı ve Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı.

calendar 16 Kasım 2025 16:51
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Dünya Havalı ve Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda 3 madalya!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Milli atıcılar, Mısır'da düzenlenen Dünya Havalı ve Ateşli Silahlar Şampiyonası'nı 1 gümüş, 2 bronz madalyayla tamamladı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre başkent Kahire'deki müsabakalarını tamamlayan milli sporcular, Ankara'ya döndü.

Şampiyonada Şevval İlayda Tarhan, 25 metre standart tabanca kategorisinde gümüş madalya kazandı. Şevval İlayda Tarhan, Şimal Yılmaz ve Esra Bozabalı'nın bu disiplinde topladığı puanlarla Türkiye, ayrıca takım halinde de bronz madalya aldı.

Damla Köse ile Mert Nalbant ise karışık takım 10 metre havalı tüfek yarışmasında üçüncü olarak bronz madalya elde etti

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.