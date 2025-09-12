Dünya Güreş Şampiyonası, Zagreb'de başlıyor!

Dünya Güreş Şampiyonası cumartesi günü Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de başlayacak.Zagreb Arena'da 13-21 Eylül tarihlerinde düzenlenecek şampiyona erkekler serbest ve grekoromen stil ile kadınlarda 10'ar sıklette yapılacak.Şampiyonaya 30 sporcuyla katılacak milli takım, tüm kilolarda madalya mücadelesi verecek.Yaklaşık 900 sporcunun katılacağı organizasyonda müsabakalar erkekler serbest stilde 13-16 Eylül, kadınlarda 15-18 Eylül, grekoromen stilde ise 18-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.Erkekler serbest stil müsabakalarıyla başlayacak şampiyonada yarın 61, 70, 86 ve 125 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final karşılaşmaları yapılacak.Hırvatistan'ın ilk kez ev sahipliği yapacağı Dünya Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkacak milli sporcular şöyle:57 kilo: Yusuf Demir61 kilo: Emrah Ormanoğlu65 kilo: Cavit Acar70 kilo: Haydar Yavuz74 kilo: Soner Demirtaş79 kilo: İbrahim Metehan Yaprak86 kilo: Osman Göçen92 kilo: Alperen Tokgöz97 kilo: Resul Güne125 kilo: Hakan Büyükçıngıl50 kilo: Evin Demirhan Yavuz53 kilo: Zeynep Yetgil55 kilo: Elvira Süleyman Kamaloğlu57 kilo: Emine Çakmak59 kilo: Bediha Gün62 kilo: Selvi İlyasoğlu65 kilo: Kadriye Aksoy Koçak68 kilo: Buse Tosun Çavuşoğlu72 kilo: Nesrin Baş76 kilo: Elmira Yasin55 kilo: Muhammet Emin Çakır60 kilo: Enes Başar63 kilo: Kerem Kamal67 kilo: Murat Fırat72 kilo: Selçuk Can77 kilo: Ahmet Yılmaz82 kilo: Alperen Berber87 kilo: Hasan Berk Kılınç97 kilo: Abdulkadir Çebi130 kilo: Muhammet Hamza Bakır