Dünya Gençler Badminton Şampiyonası'nda gruplar belli oldu

Milli badminton takımı, E Grubu'nda yer aldığı dünya gençler şampiyonasında mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Dünya Gençler Badminton Şampiyonası'nda gruplar belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ağustos 2024 15:16
Milli badmintoncular, dünya gençler şampiyonasındaki karışık takım müsabakalarında E Grubu'nda mücadele edecek.

Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre, 30 Eylül-13 Ekim tarihlerinde Çin'in Nanchang kentinde düzenlenecek organizasyondaki karışık takım maçlarının kura çekimi yapıldı.

Türkiye çekiliş sonucu Hindistan, Peru, Morityus ve Azerbaycan'ın bulunduğu E Grubu'nda yer aldı.

Şampiyonada Türkiye'yi, Aleyna Korkut, Sude Naz Acu, Beren Aşkar, Sinem Yıldız, Mehmet Can Töremiş, Arda Doğaç Atan, Buğra Aktaş ve Ravza Bodur temsil edecek.

Karışık takım müsabakaları 30 Eylül-5 Ekim, bireysel karşılaşmalar ise 7-13 Ekim tarihlerinde oynanacak.

 
 
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery