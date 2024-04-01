Dries Mertens'in hedefi 20!

Galatasaray'da bu sezon 42 maçta 8 gol, 8 asistle oynayan Dries Mertens, istatistiklerini geliştirmeyi hedefliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Dries Mertens'in hedefi 20!
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01 Nisan 2024 10:56
Bu sezon Galatasaray formasıyla 42 maçta 8 gol, 8 asistle oynayan Dries Mertens, istatistiklerini geliştirmek istiyor.

Mertens'in ilk hedefi ise 'double double' yapmak. 10 gol ve 10 asiste ulaşmak isteyen Belçikalı, en son 2018-2019 sezonunda bu başarıyı yakalamıştı. 37 yaşındaki yıldız, Napoli formasıyla 47 maça çıkarken 19 gol ve 13 asistlik performans ortaya koymuştu.

SON 8 MAÇIN 5'İ İSTANBUL'DA

Lig'de bitime 8 hafta kaldı. 2 puan farkla liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılar, son haftalarda 5 maçı İstanbul'da oynayacak.

Cimbom'un fikstürü şöyle: Hatay, Alanya (d), Pendik, Adana Demir (d), Sivas, Karagümrük (d), F.Bahçe, Konya (d).  

 
 

 

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