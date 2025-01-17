Dries Mertens: "Bunu yapan tek takım biziz!"

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, Hatayspor maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dries Mertens: 'Bunu yapan tek takım biziz!'
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17 Ocak 2025 22:32
Galatasaray'ın önemli isimlerinden Dries Mertens, Hatayspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Mertens, "Puan kaybettiğiniz maçtan sonra konuşmak kolay değil. Maça kazanacağımızı düşünerek başladık. Kolay değildi. Onlar iyi oynadı. Boş alanlar buldular. Kendimize bakmamız, neleri daha iyi yapabilirdik bunları incelememiz lazım." dedi.

Açıklamalarına devam eden Mertens, "Geldiğimiz yola bakınca, sadece 3 maç berabere kaldık. Bunu yapan tek takım biziz. Pozitif kalmamız lazım. Önümüzde bir Dinamo Kiev maçı var, ona bakmalıyız." ifadelerini kullandı.

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