Golden State Warriors forveti Draymond Green, bu sezonun MVP ödülü yarışının Philadelphia 76ers pivotu Joel Embiid ile Milwaukee Bucks forveti Giannis Antetokounmpo arasında olduğuna inandığını söyledi.



Green, yarışın artık sadece Embiid ve Antetokounmpo arasında olduğunu ve Denver Nuggets pivotu Nikola Jokic'in artık çekişme içinde olmadığını belirtti:



"Joel Embiid ve Giannis Antetokounmpo, MVP yarışının ilk iki sırasında olduğunu düşündüğüm kişiler. Joker inanılmaz bir yıl geçirdi, ama Denver Nuggets son zamanlarda biraz tökezledi ve bu adamlar yükselmeye devam ettiler. Her iki oyuncu da kesinlikle harika.



Şu anda MVP yarışının bir numarası bence Joel. Bu ödülü elinden kaçırmasının tek yolu, takımının kaybetmeye başlaması olacaktır çünkü Joel her türlü aynı rakamları ortaya koyacaktır. Joel bu yıl ilk MVP ödülünü kazanmalı. Philly'nin bir mağlubiyet serisine girmesini pek beklemiyorum. Böyle bir şey olmazsa, ödülü Joel alacaktır."



33.6 sayı ortalaması ile ligin sayı kralı olan Embiid, aynı zamanda 10.3 ribaund, 4.1 asist, 1.1 top çalma ve 1.8 blok ortalamalarına sahipken, Giannis ise 31.3 sayı, 11.9 ribaund ve 5.6 asist ortalamaları ile oynuyor.





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