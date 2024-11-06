Dortmund kazandı, Nuri Şahin tarihe geçti!

Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Dortmund, sahasında Sturm Graz ile karşılaştı. Dortmund Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Dortmund'a galibiyeti getiren golü 85. dakikada Donyell Malen kaydetti.
Nuri Şahin, Borussia Dortmund kulüp tarihinde iç sahada ilk 7 resmi maçı kazanan ilk teknik direktör oldu.
Bu sonuçla Dortmund, puanını 9'a çıkardı. Sturm Graz ise 0 puanda kaldı.
Dortmund'a galibiyeti getiren golü 85. dakikada Donyell Malen kaydetti.
Nuri Şahin, Borussia Dortmund kulüp tarihinde iç sahada ilk 7 resmi maçı kazanan ilk teknik direktör oldu.
Bu sonuçla Dortmund, puanını 9'a çıkardı. Sturm Graz ise 0 puanda kaldı.