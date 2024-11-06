Dortmund kazandı, Nuri Şahin tarihe geçti!

Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Dortmund, sahasında Sturm Graz'ı 1-0 mağlup etti. Nuri Şahin, Borussia Dortmund kulüp tarihinde iç sahada ilk 7 resmi maçı kazanan ilk teknik direktör oldu.

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Dortmund kazandı, Nuri Şahin tarihe geçti!
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06 Kasım 2024 01:04
Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Dortmund, sahasında Sturm Graz ile karşılaştı. Dortmund Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Dortmund'a galibiyeti getiren golü 85. dakikada Donyell Malen kaydetti.

Nuri Şahin, Borussia Dortmund kulüp tarihinde iç sahada ilk 7 resmi maçı kazanan ilk teknik direktör oldu.

Bu sonuçla Dortmund, puanını 9'a çıkardı. Sturm Graz ise 0 puanda kaldı.

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