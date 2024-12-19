Donnarumma sakatlandı, Singo'nun müdahalesine kart çıkmadı!

Monaco-PSG maçında Donnarumma, Singo'nun müdahalesiyle sakatlandı ve oyuna devam edemedi. İtalyan kalecinin yüzüne dikiş atılırken, Singo'ya kart çıkmadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Donnarumma sakatlandı, Singo'nun müdahalesine kart çıkmadı!
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19 Aralık 2024 00:17
Ligue 1'in 16. haftasında Monaco ile PSG karşı karşıya geldi. 

Stade Louis-II'de oynanan maçın 22. dakikasında PSG kalecisi Gianluigi Donnarumma sakatlanarak oyundan çıktı. 



Monaco oyuncusu Singo'nun Donnarumma'ya yaptığı müdahale sonrası sakatlanan İtalyan kaleci, yüzüne dikiş atıldı ve oyuna devam edemedi.

Müdahaleyi yapan Singo'ya kart çıkmadı.
 
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