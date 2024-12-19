Donnarumma sakatlandı, Singo'nun müdahalesine kart çıkmadı!

Ligue 1'in 16. haftasında Monaco ile PSG karşı karşıya geldi.
Stade Louis-II'de oynanan maçın 22. dakikasında PSG kalecisi Gianluigi Donnarumma sakatlanarak oyundan çıktı.
Monaco oyuncusu Singo'nun Donnarumma'ya yaptığı müdahale sonrası sakatlanan İtalyan kaleci, yüzüne dikiş atıldı ve oyuna devam edemedi.
Müdahaleyi yapan Singo'ya kart çıkmadı.
Stade Louis-II'de oynanan maçın 22. dakikasında PSG kalecisi Gianluigi Donnarumma sakatlanarak oyundan çıktı.
Monaco oyuncusu Singo'nun Donnarumma'ya yaptığı müdahale sonrası sakatlanan İtalyan kaleci, yüzüne dikiş atıldı ve oyuna devam edemedi.
Müdahaleyi yapan Singo'ya kart çıkmadı.