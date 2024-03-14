Domenico Tedesco: 'De Bruyne'yi çağırmak riskliydi'

Manchester City'nin yıldızı Kevin De Bruyne, sakatlığı sebebiyle milli takıma gidemeyecek.



Belçika Milli Takım Teknik Direktörü Domenico Tedesco, başarılı futbolcuyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Tedesco yaptığı açıklamada, "Son maçında kasıklarında ufak bir problem olmuş. Kulüp doktoru ve Kevin'le konuştum. Çağrılmanın riskli olacağına karar verdik." dedi.



Deneyimli çalıştırıcı ayrıca, "Ona Manchester City'de toparlanması ve EURO'ya daha hazır gelmesi için zaman tanımak daha iyi." ifadelerini kullandı.



Sakatlığı sebebiyle bu sezon sadece 14 maçta forma giyen 32 yaşındaki oyuncu 2 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.





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