05 Ekim
Samsunspor-Fenerbahçe
0-0DA
05 Ekim
Kasımpaşa-Konyaspor
1-1
05 Ekim
Le Havre-Rennes
2-2
05 Ekim
Udinese-Cagliari
1-1
05 Ekim
Bologna-Pisa
4-0
05 Ekim
Fiorentina-Roma
1-2
05 Ekim
SSC Napoli-Genoa
2-1
05 Ekim
Juventus-AC Milan
21:45
05 Ekim
Lyon-Toulouse
1-2
05 Ekim
AS Monaco-Nice
2-2
05 Ekim
Real Sociedad-Rayo Vallecano
0-062'
05 Ekim
Strasbourg-Angers
5-0
05 Ekim
Lille-PSG
21:45
05 Ekim
FC Twente-Heracles
2-1
05 Ekim
Feyenoord-FC Utrecht
3-2
05 Ekim
Alkmaar-Telstar
2-1
05 Ekim
Go Ahead Eagles-NEC Nijmegen
21:00
05 Ekim
Celta Vigo-Atletico Madrid
22:00
05 Ekim
Espanyol-Real Betis
1-263'
05 Ekim
Karagümrük-Gaziantep FK
0-2
05 Ekim
Hamburger SV-Mainz 05
4-0
05 Ekim
Göztepe-Başakşehir
1-0DA
05 Ekim
Sarıyer-Sakaryaspor
1-2
05 Ekim
Iğdır FK-İstanbulspor
2-1
05 Ekim
Sivasspor-Serik Belediyespor
0-0
05 Ekim
Bodrum FK-Hatayspor
5-0
05 Ekim
VfB Stuttgart-FC Heidenheim
1-0
05 Ekim
Mönchengladbach-Freiburg
0-025'
05 Ekim
Sevilla-Barcelona
4-1
05 Ekim
Aston Villa-Burnley
2-1
05 Ekim
Everton-C.Palace
2-1
05 Ekim
Newcastle-N. Forest
2-0
05 Ekim
Wolves-Brighton
1-1
05 Ekim
Brentford-M.City
0-1
05 Ekim
Alaves-Elche
3-1
05 Ekim
FC Porto-Benfica
23:15

Domenico Tedesco'dan Ederson açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Samsunspor maçı öncesi konuştu.

calendar 05 Ekim 2025 19:27 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2025 19:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Samsunspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

EDERSON AÇIKLAMASI 

Tedesco, kaleci Ederson'un sakatlığı hakkında,



"Ederson muhtemelen 2 hafta sahalardan uzak olacak. Milli takım arasından sonra dönmesini bekliyoruz ama göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Genç file bekçisi Tarık Çetin'in performansına güvendiğini belirten Tedesco,

"Bizim bugün artı başka şeylere ihtiyacımız olacak, Tarık'tan tek beklentimiz normal performansını sergilemesi. Tecrübesi var, iyi bir insan, mesleğine odaklanmış bir futbolcu." dedi.

"NENE VE İSMAİL'İ DEĞİŞTİRMEK ZORUNDAYDIK"

Yoğun fikstür nedeniyle rotasyon yaptıklarını aktaran Tedesco,

"Çok yakında göreceksiniz. Pazar perşembe maç oynamaktansa perşembe pazar daha zor oluyor. 2 gün oluyor maça hazırlanmak için. Artan yük vardı İsmail ve Nene üzerinde. Çok iyi performans sergilediler. Değişiklik yapmak zorundaydık. Biz güçlü bir takımız. Takım içinde her oyuncuya güveniyorum. Birlikte başarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
4 Göztepe 8 3 5 0 10 2 14
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 4 2 6 6 7
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
