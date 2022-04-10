Domenec Torrent: 'Kerem, yüzde yüz hazır'

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray'da Domenec Torrent karşılaşma öncesi konuştu.



İlk 11'de yer alan Kerem için açıklama yapan İspanyol teknik adam, "Kerem oynuyorsa durumu iyi olduğu için oynuyordur. Yüzde yüz olmayan oyuncularla oynanacak bir maç değil bu. Kerem oynuyorsa yüzde yüzdür. Saha içinde durumuna da bakacağız. Yüzde yüz olmayan oyuncularla oynanacak bir maç değil bu" dedi.





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