Domagoj Vida: 'Türkiye'de en ufak bir endişemiz yok'

Koronavirüs salgını nedeniyle kaygılı olan yabancı futbolcu haberlerine alışmışken Beşiktaşlı Vida'dan farklı bir hareket geldi. Kısa süre önce Hırvatistan'da yaşanan şiddetli deprem nedeniyle ülkesindeki yakınlarıyla görüşen Vida, "Türkiye'de mutluyuz" dedi.Sözcü Gazetesi muhabiri Ali Aydın'ın haberine göre; Hırvatistan'da kalan aile fertlerine içini döken yıldız futbolcu, "İlk etapta tedirgin olduk. Burada bir belirsizlik hali vardı. Ancak şu anda hiçbir sorun yok. Türkiye çok güvenli. Hastaneler çok sayıda ve kaliteleri de üst düzeyde. En ufak bir endişemiz yok. Ailemle İstanbul'da mutluyuz. Güvenliğimiz yerinde. Hiçbir sorun yok. Burası, Hırvatistan'dan daha iyi durumda. Kulüp her şeyimizle ilgileniyor" şeklinde konuştu.Vida, "Erdoğan'ın talimatları ile esnek ve dönüşümlü uzaktan çalışmaya geçtik. Birimlerin yapısına göre hareket ediyoruz. Kimi birimlerimiz dönüşümlü, kimileri ise uzaktan çalışıyor. İlk haftadayız verimli gidiyor. Şu an asıl olan kamudaki teşkilatımızdaki sayıyı eksilterek, virüsün yayılımını azaltmak." dedi.Sırbistan'ın Türkiye'ye gönderdiği özel uçakla aldığı vatandaşları arasında Beşiktaşlı Adem Ljajic yer almadı. Ljajic, hem İstanbul'da kalmak istemesi hem de uzun karantina süresi nedeniyle Türkiye'den ayrılmadı.