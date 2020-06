Dolan, George Floyd için neden sessiz kaldığını tekrar açıkladı

New York Knicks'in sahibi James Dolan, George Floyd'un ölümüyle ilgili konuşmamasını açıklayan ikinci bir e-posta gönderdi.



Knicks oyuncuları ve çalışanlarının, Dolan'dan yapılan bir açıklama olmadığında ötürü "öfkeli" oldukları bildirilmişti. Dolan, Pazartesi günü organizasyonun hafta sonu neden sessiz kaldığını tartışan bir e-posta göndermişti.



Dolan, Salı günü duruşunu daha da netleştiren ikinci bir e-posta gönderdi ve Knicks'in "herkese karşı ırkçılığı şiddetle kınadığını ve reddettiğini" söyledi.



Dolan'ın e-postası, şu şekildeydi:



"Dün, kolay bir cevabı olmayan çok zor bir konuya bakış açımı sunmak için samimi bir girişimde bulundum. Bu konunun bu kadar çok kişi için ne kadar önemli olduğunu biliyorum ve birey olarak duruşuma ya da şirket olarak duruşumuza dair bir karışıklık olmasını istemiyorum. Öyleyse açıklığa kavuşturayım: Herkese karşı ırkçılığı şiddetle kınıyor ve reddediyoruz, net. Bu, sevdiğimiz her değere aykırıdır.



Dün söylemek istediğim şey, eylemler ve değerlerinizi yaşamanın önemi hakkındaydı. Madison Square Garden'da insanları dahil etme ve karşılıklı saygı ortamı oluşturmak için çok çalıştık ve bunlar her gün yaşamaya çalıştığımız değerlerdir. Irkçılık, cehaletten doğar ve yanınızda çalışan kişinin rengi veya bizi çeşitlendiren diğer niteliklerden bağımsız olarak, sizinle eşit olduğunu anlamak her birimizin sorumluluğundadır. Ve bir kişiye yapılan adaletsizlik, herkese karşı yapılan adaletsizliktir.



MSG'de ırkçılıkla bu şekilde mücadele ediyoruz. Kendimizle başlıyoruz ve eylemlerimizle kim olduğumuzu belirliyoruz. Daha geniş dünyaya, ancak böyle örnek olabiliriz. Dünkü mesajımın konusu da buydu.



Burada sizlerin yarattığı ortam ile gurur duyuyorum. Bunun zor bir zaman olduğunu ve zor konularda birbirimizle her zaman iletişim kurmamız gerektiğini biliyorum. Topluluğumuzu daha da iyi hale getirmek için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Sizin de yapacağınızı biliyorum."