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Acun Ilıcalı'dan Trabzonspor'a transfer çıkarması!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Trabzonspor'dan Enis Destan ile prensip anlaşmasına vardı. Transfer yasağı bulunan Hull City, şu anda kiralık ve bonservis elinde futbolcuları kadrosuna katabiliyor.

calendar 25 Temmuz 2025 08:28 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2025 09:08
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Acun Ilıcalı'dan Trabzonspor'a transfer çıkarması!
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Fenerbahçe'de kupasız geçen 2024-2025 sezonunun ardından yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Trabzonspor'dan Enis Destan'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İngiltere Futbol Ligi (EFL), finansal sorunları nedeniyle Championship'te mücadele eden kulübe geçtiğimiz günlerde transfer yasağı getirmişti.

Fenerbahçe'de 9 Haziran 2024 tarihinde Ali Koç başkanlığındaki yönetime giren ve 11 Haziran 2025'te asbaşkanlık görevini bırakan Acun Ilıcalı'nın kulübü Hull City, Trabzonspor'da oynayan Enis Destan ile John Lundstram prensip anlaşmasına vardı.

KİRALIK TRANSFER

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; 23 yaşındaki futbolcuyla anlaşan İngiliz kulübü, Enis Destan'ın "evet" demesinin ardından Trabzonspor ile görüşmelere başladı. Hull City, Trabzonspor'dan John Lundstram ile anlaşmaya vardı. Transferin tamamlanması için, oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesini feshetmesi bekleniyor.


Championship'te mücadele eden Hull City'nin transfer yasağı bulunuyor. İngiliz kulübü, şu anda kiralık ve bonservisi elinde futbolcuları kadrosuna katabiliyor. Enis için Trabzonspor ile anlaşma sağlanması durumunda, transferin kiralık gerçekleşmesi bekleniyor.

 

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