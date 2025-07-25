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Galatasaray'da Yunus Akgün'ün sözleşmesi uzatılacak

Galatasaray, Yunus Akgün ile yeni sözleşme için el sıkıştı. Ancak imzalar henüz atılamadı.

calendar 25 Temmuz 2025 10:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'da Yunus Akgün'ün sözleşmesi uzatılacak
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Galatasaray altyapısından yetişen ve yeniden takıma kazandırılmak istenen Yunus Akgün ile yapılan görüşmelerde prensip anlaşması sağlandı. Sarı-kırmızılı yönetim, genç oyuncunun sözleşmesini uzatmak adına tüm şartları kabul etti. Oyuncu cephesinden de olumlu geri dönüş alındı.

MENAJER TALEPLERİ KRİZ YARATTI

Ancak imzaların gecikmesinin ardında sürpriz bir detay var. Galatasaray, Yunus Akgün'ün menajeriyle yürütülen pazarlıklarda bazı maddelerde tıkanma yaşadı. Özellikle maaş skalası ve ek prim talepleri yönetimde hoşnutsuzluğa neden oldu.


YÖNETİM RAHATSIZ AMA SABIRLI

Galatasaray yönetimi, Yunus Akgün'ün takımda kalmasını çok istiyor ancak menajerinin taleplerini abartılı buluyor. Yine de krizin büyümesini istemeyen sarı-kırmızılılar, orta yolu bulmak adına süreci yavaş ama kontrollü bir şekilde yürütüyor.

İMZALAR YAKINDA ATILACAK

Tarafların büyük ölçüde anlaşmaya vardığı ve yalnızca birkaç detayın netleşmesinin beklendiği öğrenildi. Yönetim, bu pürüzlerin en kısa sürede giderileceğine inanıyor. Eğer beklenen olur ve son pürüzler aşılırsa, Yunus Akgün ile resmi imzaların birkaç gün içinde atılması bekleniyor.

 

 

 

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