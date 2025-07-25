Galatasaray'da Yunus Akgün'ün sözleşmesi uzatılacak

Galatasaray altyapısından yetişen ve yeniden takıma kazandırılmak istenen Yunus Akgün ile yapılan görüşmelerde prensip anlaşması sağlandı. Sarı-kırmızılı yönetim, genç oyuncunun sözleşmesini uzatmak adına tüm şartları kabul etti. Oyuncu cephesinden de olumlu geri dönüş alındı.
MENAJER TALEPLERİ KRİZ YARATTI
Ancak imzaların gecikmesinin ardında sürpriz bir detay var. Galatasaray, Yunus Akgün'ün menajeriyle yürütülen pazarlıklarda bazı maddelerde tıkanma yaşadı. Özellikle maaş skalası ve ek prim talepleri yönetimde hoşnutsuzluğa neden oldu.
YÖNETİM RAHATSIZ AMA SABIRLI
Galatasaray yönetimi, Yunus Akgün'ün takımda kalmasını çok istiyor ancak menajerinin taleplerini abartılı buluyor. Yine de krizin büyümesini istemeyen sarı-kırmızılılar, orta yolu bulmak adına süreci yavaş ama kontrollü bir şekilde yürütüyor.
İMZALAR YAKINDA ATILACAK
Tarafların büyük ölçüde anlaşmaya vardığı ve yalnızca birkaç detayın netleşmesinin beklendiği öğrenildi. Yönetim, bu pürüzlerin en kısa sürede giderileceğine inanıyor. Eğer beklenen olur ve son pürüzler aşılırsa, Yunus Akgün ile resmi imzaların birkaç gün içinde atılması bekleniyor.
MENAJER TALEPLERİ KRİZ YARATTI
Ancak imzaların gecikmesinin ardında sürpriz bir detay var. Galatasaray, Yunus Akgün'ün menajeriyle yürütülen pazarlıklarda bazı maddelerde tıkanma yaşadı. Özellikle maaş skalası ve ek prim talepleri yönetimde hoşnutsuzluğa neden oldu.
YÖNETİM RAHATSIZ AMA SABIRLI
Galatasaray yönetimi, Yunus Akgün'ün takımda kalmasını çok istiyor ancak menajerinin taleplerini abartılı buluyor. Yine de krizin büyümesini istemeyen sarı-kırmızılılar, orta yolu bulmak adına süreci yavaş ama kontrollü bir şekilde yürütüyor.
İMZALAR YAKINDA ATILACAK
Tarafların büyük ölçüde anlaşmaya vardığı ve yalnızca birkaç detayın netleşmesinin beklendiği öğrenildi. Yönetim, bu pürüzlerin en kısa sürede giderileceğine inanıyor. Eğer beklenen olur ve son pürüzler aşılırsa, Yunus Akgün ile resmi imzaların birkaç gün içinde atılması bekleniyor.