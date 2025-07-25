25 Temmuz
Royal Antwerp-Union St.Gilloise
21:45
25 Temmuz
FC Zürich-Sion
21:30
25 Temmuz
AGF-Randers FC
20:00
25 Temmuz
Fredrikstad-Stroemsgodset
20:00
25 Temmuz
Cracovia-Termalica Nieciecza
19:00
25 Temmuz
Arka Gdynia-Radomiak Radom
21:30
25 Temmuz
Cork City-Sligo Rovers
21:45
25 Temmuz
Galway United FC-Waterford FC
21:45
25 Temmuz
Derry City-Bohemian FC
21:45
25 Temmuz
FC Köln-Leicester City
18:00
25 Temmuz
Saint-Etienne-Paris FC
20:00
25 Temmuz
ADO Den Haag-Norwich City
20:00
25 Temmuz
Motherwell-Hertha Berlin
21:00
25 Temmuz
Sporting CP-Villarreal
21:30

Rıdvan Dilmen: "Öyle bir takımla çıktı ki intihar"

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'nda konuk ettiği Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup olmasından sonra Rıdvan Dilmen, HT Spor'da açıklamalarda bulundu.

calendar 25 Temmuz 2025 11:33
Fotoğraf: AA
Rıdvan Dilmen: 'Öyle bir takımla çıktı ki intihar'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ın perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'nda konuk ettiği Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup olmasından sonra eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen, HT Spor ekranlarında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer'e eleştirilerde bulunan Rıdvan Dilmen, "Solskjaer için 'rakibi analiz etmemiş' demek çok basit ama doğru. Bence Arda Turan, Avusturya'daki 3-2'lik maçı izlediği zaman burada en az 3 gol atacağını biliyordu. Beşiktaş'tan çok farklı bir şey beklemesi mümkün değildi. Solskjaer öyle bir takımla çıktı ki, tercihleriyle adeta intihar etti. Beşiktaş'ın ve ligin en dirençli orta saha oyuncusu Gedson'u sol tarafta oynattı. 8-9 teşebbüsün 4'ü gol oldu, golle sonuçlanan bütün pozisyonlar tıpatıp aynı." sözlerini kullandı.

Arda Turan'ın taktiğini öven Dilmen, "Arda Turan o kadar doğru bir analiz yapmış ki, 'Beşiktaş'ı pasla yorayım ve oyun yönünü değiştireyim' demiş. Fiziksel anlamda Beşiktaş'ı çok yetersiz buldum. Maçı kim izlerse izlesin, 'Bu maç dönecek' demedi" ifadelerini kullandı.


Solskjaer'in diziliş tercihine tepki gösteren Dilmen, "Abraham bugün yalnız başına oynayan bir adamdı. Gedson'dan sol açık mı olur? Gedson'un birebir adam geçme şansı var mı? Orkun hazır değil, Demir Ege bu seviyede değil, Rafa Silva savunması olmadığı için bu tip pas takımlarına karşı kayboluyor" dedi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.